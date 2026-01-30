O Circo Laheto apresenta neste sábado (31), às 15 horas, no Sesc Centro, o espetáculo Entre o Real e o Imaginário, atração gratuita que integra a programação do Claque Cultural. A montagem propõe um mergulho na história do circo brasileiro, evocando memórias que atravessam gerações e seguem vivas no imaginário do público, em uma experiência que combina ludicidade, afeto e reflexão.Inspirado nos tradicionais circos familiares que percorriam o país, o espetáculo recupera elementos clássicos dessa linguagem, como a presença do apresentador e os números de variedade, a exemplo de malabares e outras atrações que marcaram época. Esses elementos funcionam como ponto de partida para uma narrativa que revisita o passado e dialoga com as transformações do circo ao longo do tempo.A encenação propõe uma releitura contemporânea dessa tradição. Conduzido por uma dupla de palhaças e sem o intervalo convencional, o espetáculo assume um ritmo contínuo, no qual as artistas conduzem o público por histórias que colocam em cena tanto as memórias do circo de antigamente quanto as mudanças provocadas pelo tempo e pelos avanços tecnológicos.Entre o Real e o Imaginário se apresenta como uma oportunidade de conhecer as raízes do circo brasileiro e, ao mesmo tempo, se divertir. A proposta dialoga com públicos de diferentes idades e reafirma o circo como uma linguagem viva, em constante reinvenção.ServiçoEvento: Entre o Real e o ImaginárioData: nesta sexta-feira (31), às 15 horasLocal: Teatro Sesc Centro – Rua 15, Centro, GoiâniaEntrada franca