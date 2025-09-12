Não vão faltar clássicos como We Are the Champions, Bohemian Rhapsody e Somebody to Love no espetáculo Queen Legend & E. Balbo: A Magia de Freddie Mercury ao Vivo, que será apresentado neste domingo (14), às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho. Reconhecido como um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury da atualidade, E. Balbo revive a grandiosidade do Queen ao lado do guitarrista Cauê Brisolla, que assume o papel de Brian May. O show apresenta a energia eletrizante de uma das bandas mais queridas e importantes do rock internacional. A performance inclui figurinos marcantes e uma presença de palco arrebatadora, recriando a criatividade e exuberância dos grandes shows do Queen. O grupo é conhecido por sua precisão musical e respeito à obra original, recriando com maestria os maiores sucessos e clássicos atemporais, como We Will Rock You e I Want Be Freak. Com presença de palco marcante, figurinos icônicos e um alcance vocal que remete ao lendário cantor, Balbo conduz o público a uma experiência nostálgica, que recria a intensidade dos grandes concertos da banda britânica. Seu trabalho busca não apenas reproduzir os clássicos, mas transmitir a energia e a emoção que fizeram de Mercury um dos maiores nomes da história do rock.\t\t\t Serviço Evento: Queen Legend & E. Balbo:A Magia de Freddie Mercury ao VivoData: neste domingo (14), às 20hLocal: Teatro Rio Vermelho, Rua 4, CentroIngressos: a partir de R$ 80 e estão à venda no site www.sympla.com.br