Goiânia recebe neste sábado (17) o espetáculo infantil Guerreiras do K-Pop, em cartaz no Teatro Madre Esperança Garrido. A montagem será apresentada em duas sessões, às 15h e às 17h, e é inspirada no universo da música pop coreana e em produções do gênero exibidas pela Netflix. Os ingressos estão à venda no site meubilhete.com.br, com valores a partir de R$ 35 (meia-entrada), além da bilheteria do teatro.\nA peça acompanha a história de Rumi, Mira e Zoey, três amigas que formam um grupo musical de sucesso. Ao longo da narrativa, o espetáculo reúne números de dança, canções e cenas de humor, criando uma experiência dinâmica voltada ao público infantil e familiar.\nPor trás da fama, as protagonistas escondem um segredo: suas vozes possuem poderes mágicos capazes de manter ativo um portal místico que separa o mundo dos humanos de criaturas sombrias. Quando essa barreira começa a enfraquecer, as jovens precisam unir talento, amizade e coragem para enfrentar os desafios.