A cantora, compositora e artista cênica Débora di Sá retorna aos palcos com o espetáculo Maria Grampinho, que completa 10 anos de trajetória. A apresentação será nesta quinta-feira (26), às 20 horas, no palco do Centro Cultural UFG (CCUFG). A entrada é gratuita. A circulação conta com apoio da Lei Goyazes de Incentivo à Cultura.O show mistura música, teatro e circo, combinando elementos da tradição regional com uma estética contemporânea. A narrativa é construída como uma espécie de contação de histórias musicada, em que as canções se conectam por pequenos textos que conduzem o público pela trajetória da personagem e pelas memórias da antiga capital goiana.No palco, Débora di Sá é acompanhada de um quarteto de instrumentistas composto por Ingrid Lobo (guitarra/violão), Sávio Gonçalves (teclado), Sérgio Pato (percussão) e Daniela Frisson (acordeom). A produção executiva do projeto é do artista musical Gilberto Correia.O espetáculo conta, por meio de 13 canções autorais, a história de Maria Grampinho, figura marcante da cultura popular da cidade de Goiás. Conhecida por caminhar pelas ruas recolhendo grampos e pequenos objetos, Maria viveu durante anos no porão da casa da poetisa Cora Coralina e acabou se tornando uma personagem simbólica do imaginário local. O projeto nasceu em 2016, com o lançamento do álbum Maria Grampinho. Inicialmente concebido como um show musical, o trabalho foi posteriormente ampliado por Débora di Sá, que estruturou um roteiro narrativo conectando as canções e transformando o espetáculo em uma obra cênico-musical.SERVIÇOEspetáculo: Maria Grampinho | Uma década de circulaçãoArtista: Débora di SáData: quinta-feira, (26), às 20hLocal: Teatro CCUFG, Q. 71 - Av. Universitária, 1533, Setor UniversitárioMais informações: @deboradisaEntrada franca