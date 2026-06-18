O rapaz latino-americano que desafiou convenções, transformou inquietações em poesia e ensinou gerações a não terem medo das mudanças segue encontrando novos ouvintes oito anos após sua morte. Neste sábado (20), às 21 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido, canções que marcaram a trajetória de Belchior voltam ao palco no espetáculo Viver é Melhor que Sonhar: Uma Celebração a Belchior, protagonizado pelo cantor e ator André Abreu.\nMais do que uma sequência de sucessos, a montagem propõe uma imersão no universo do compositor cearense por meio de canções que atravessaram décadas sem perder força. Clássicos como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Velha Roupa Colorida, Como Nossos Pais e músicas do emblemático álbum Alucinação conduzem uma narrativa que combina memória, interpretação e emoção.\nA escolha de Belchior não surgiu por acaso. André Abreu conta que o espetáculo nasceu de uma relação pessoal com a obra do artista. Antes de idealizar a montagem, ele se viu profundamente impactado pelas letras e pelas reflexões presentes nas canções. “Tudo tem origem numa conexão muito pessoal com o repertório dele. As letras fizeram muito sentido para mim e influenciaram até algumas decisões da minha carreira artística”, afirma o ator.