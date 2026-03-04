Três nomes fundamentais da música goiana dividem o mesmo palco em Sobre Trilhas, espetáculo do projeto MPB em Série. A apresentação reúne Maria Eugênia, Orlando Morais e Ricardo Leão em um encontro que destaca a força e a trajetória da música produzida em Goiás. O show será nesta quinta-feira (5), às 20 horas, no Teatro Sesi. A entrada é gratuita. A realização conta com apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura. “Esse show representa muito mais do que dividir o palco. É sobre reencontrar amigos que fazem parte da nossa história musical e afetiva. Orlando e Ricardo são artistas que trilharam caminhos distintos, mas que se conectam pela sensibilidade e pela verdade na música. Sobre Trilhas é exatamente isso: trajetórias que se cruzam e que agora caminham juntas diante do público”, afirma Maria Eugênia.Cantora com mais de três décadas de carreira, Maria Eugênia consolidou-se como uma das vozes mais representativas da música popular produzida em Goiás. Com trajetória internacional e participação em importantes projetos de difusão da cultura brasileira no exterior, ela construiu repertório marcado pela valorização da MPB e da identidade musical regional. É idealizadora do projeto MPB em Série, iniciativa que promove encontros inéditos e homenagens à música brasileira.Maria Eugênia começou sua formação musical ainda criança, aprendendo piano aos quatro anos e conciliando aulas de canto erudito durante a adolescência. Formada pela Universidade Federal de Goiás, sua aproximação com a música popular brasileira aconteceu ao participar de um concurso na Praça Universitária.Ricardo Leão teve papel importante na carreira de Maria Eugênia. Em 1992, ela lançou seu primeiro disco, Maria Eugênia, produzido pelo pianista. O trabalho recebeu o Prêmio Tiokô de Música da União Brasileira de Escritores, consolidando a presença da artista no cenário musical de Goiás com um repertório que valoriza as tradições regionais.Cantor e compositor goiano, Orlando Morais construiu carreira nacional a partir da década de 1980, destacando-se pela combinação de lirismo, influências regionais e sonoridade contemporânea. Suas composições foram gravadas por diversos intérpretes da música brasileira, e sua discografia reúne canções que dialogam com a poesia, a espiritualidade e as raízes culturais do Centro-Oeste. Ao longo dos anos, consolidou-se como um dos nomes mais respeitados da música brasileira contemporânea.Pianista, compositor e arranjador, Ricardo Leão tem atuação marcante na cena musical goiana e brasileira, transitando entre a música instrumental e a canção popular. Ele cursou Licenciatura em Música na UFG e estudou Piano Clássico com os mestres Dalva Pires, Glacy Antunes, Camargo Guarnieri e Luis Eça.Ricardo Leão é detentor de vários prêmios e dá sua assinatura a aproximadamente 300 discos. É compositor da música original de novelas e seriados da Globo como Passione, com Sérgio Saraceni, Aquele Beijo, ao lado de Mu Carvalho, Pé na Cova, Sexo e as Negas, Mr. Brau e A Lei do Amor. Também atuou como produtor musical de programas como Som Brasil, Criança Esperança e Escolinha do Professor Raimundo (Nova Geração). SERVIÇOEspetáculo: Sobre Trilhas – Maria Eugênia, Orlando Morais e Ricardo LeãoData: Quinta-feira (5), às 20hLocal: Teatro Sesi / Avenida João Leite, nº 1.013, Setor Santa GenovevaEntrada: gratuita (sem retirada prévia)Ação solidária: doação voluntária de 1 lata de leite em pó para a campanha Fieg+SolidáriaMais informações: Instagram @mariaeugeniacantora