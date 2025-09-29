A Companhia Anhuma Tribal apresenta o espetáculo Somos Uma nesta terça-feira (30), às 20 horas, no Teatro do Centro Cultural UFG. Sob a direção de Larissa Elias, a obra mergulha na potência das conexões — entre mulheres, culturas, tempos e lugares. A poesia a peça é traduzida pelo Estilo Tribal, vertente contemporânea da dança do ventre que reúne improvisação, força e sensibilidade. A entrada é gratuita.\nPrimeira criação autoral do grupo e marco do projeto Tribalidades em Movimento, no palco, solos e formações coletivas se entrelaçam em uma dança que transita entre o individual e o coletivo, revelando singularidades que não se anulam, mas se somam. Com estética marcada pela fusão da dança do ventre, flamenco e danças indianas, o espetáculo assume contornos de manifesto: a dança como espaço de resistência, pertencimento e liberdade.