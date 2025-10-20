O espetáculo Tocantins em Concerto chega a Goiânia nesta terça-feira (21), a partir das 20 horas, para uma celebração da música regional e da força poética do cancioneiro popular. Sob a direção do maestro Bruno Barreto, a apresentação será no Centro Cultural UFG e contra com a participação dos artistas Juraildes da Cruz, Dorivã, Braguinha Barroso e Lucimar, acompanhados por uma orquestra formada por músicos residentes no Tocantins.\nO concerto faz parte da turnê nacional da Orquestra Viva Música, contemplada no edital Seleção Petrobras Cultural – Novos Eixos, via Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Petrobras. A turnê já passou por Palmas e Araguaína e, após Goiânia, segue para Maceió (AL), Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO).\nEm Tocantins em Concerto, arranjos inéditos transformam melodias conhecidas do público, como Nóis é Jeca mais é Jóia, sucesso de Juraildes da Cruz, em novas paisagens musicais, onde o som do Cerrado dialoga com saxofones, trombones, trompetes e muito mais, em uma celebração à diversidade cultural brasileira. “É um espetáculo que une gerações e convida o público a sentir o Tocantins através da arte”, destaca o maestro Bruno Barreto, diretor artístico do projeto.