Há canções que parecem fazer parte da paisagem do País. Estão na memória coletiva, nos discos antigos, nas vozes que atravessam gerações e na imagem de um Brasil que encontrou, na delicadeza da bossa nova, uma forma própria de conversar com o mundo. É desse universo de melodias sofisticadas e encontros históricos que nasce Tom Jobim Musical, espetáculo que chega a Goiânia para curta temporada no Teatro Rio Vermelho a partir desta sexta-feira (27).\nA montagem, que já foi assistida por mais de 120 mil pessoas em temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, recria no palco a trajetória de Tom Jobim, um dos artistas que ajudaram a transformar a música brasileira em referência mundial. Com texto de Nelson Motta e Pedro Brício, o espetáculo mistura teatro e música ao vivo para revisitar a história do compositor que redefiniu os caminhos da canção popular no século 20.