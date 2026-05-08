O encontro entre juventude, maturidade e velhice conduz a narrativa de Três Mulheres Altas, clássico de Edward Albee que será apresentado neste sábado (9) e domingo (10), no Teatro Madre Esperança Garrido. A montagem estrelada por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre revisita um dos textos mais celebrados da dramaturgia contemporânea ao refletir, com humor ácido e emoção, sobre a passagem do tempo.\nDirigido por Fernando Philbert, o espetáculo acompanha três mulheres identificadas apenas pelas letras A, B e C. A personagem de Ana Rosa, já aos 90 anos, vive entre memórias embaralhadas, fragilidades e lembranças que insistem em retornar. Ao seu redor orbitam a cuidadora interpretada por Helena Ranaldi e a jovem advogada vivida por Fernanda Nobre, em um embate que mistura ironia, afeto e confrontos geracionais.