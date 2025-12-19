E se Jesus tivesse nascido aqui em Goiás, em uma pequena currutela do interior? É exatamente essa a proposta do espetáculo musical Vila Belém, com exibição única aberta ao público, neste sábado (20), às 19h30, no Teatro Madre Esperança Garrido. Com muito bom humor e regionalismo, os personagens centrais do Natal atuam em um contexto sertanejo e prometem muitas risadas e surpresas mesmo em uma história tão conhecida.\nMaria convive com a fofoca das lavadeiras, Herodes, aqui, é o Horondino, o prefeito-fazendeiro que manda e desmanda em toda a redondeza. Os reis magos chegam a cavalo, vindos de terras do outro lado do Brasil para conhecer o Menino. Tudo isso em meio a dança, pamonha, galinha caipira, trajes típicos, canções típicas autorais e outros elementos da cultura goiana.\nOrganizada pela Igreja Metodista Central em Goiânia, 70 voluntários do Ministério de Artes estão ensaiando desde setembro para a exibição. “As pessoas vão ver Goiás ali”, diz Jeniffer Jacob, à frente da coordenação do espetáculo. Ela reforça que a ideia não é substituir o texto bíblico - tanto que há diversas citações originais da Bíblia nos diálogos dos personagens durante o musical.