Uma agenda plural que promete agradar a todos os públicos. A semana em Goiânia oferece uma programação diversa que vai do cinema à música, passando por debates, teatro e circo. De terça (7) a domingo (12), o Goiânia Mostra Curtas transforma o Teatro Goiânia em palco de dezenas de produções nacionais, com entrada gratuita.\nNa sexta (10), a música ganha força com o show da banda Lagum (foto), no Teatro Rio Vermelho, enquanto o Conexão Flamboyant 2025 reúne nomes como Ingrid Guimarães, Renato Noguera, Chico Bosco, Miguel Fernandes e Bráulio Bessa em bate-papos sobre temas atuais.\nNo sábado (11), a diversão é para toda a família com o espetáculo Natan por Aí e A Lenda dos Gigantes, também no Rio Vermelho. E no domingo (12), o público infantil encontra poesia e humor na montagem do Grupo Zabriskie Teatro. Confira a programação e divirta-se.