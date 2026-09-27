A programação desta semana coloca o teatro no centro da agenda cultural, com espetáculos de diferentes estilos em Goiânia e Anápolis. Na sexta-feira, Luiz Fernando Guimarães apresenta a comédia Baixa Sociedade, enquanto Maurício Meirelles leva o humor de Surto Coletivo ao Teatro Goiânia. No sábado, Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall chegam à capital com Um Dia Muito Especial, elogiada montagem baseada no filme de Ettore Scola que aborda solidão, intolerância e liberdade.\nA programação ainda reúne o show de stand up Vida de Pai, de Serginho Lacerda, e o encontro musical entre o maestro João Carlos Martins, o sambista Péricles e a Orquestra Filarmônica de Goiás no encerramento da edição 2026 do Flamboyant In Concert. Confira a programação e divirta-se.\nTerça-feira (29)\nIn Concert\nO maestro João Carlos Martins, o cantor Péricles e a Orquestra Filarmônica de Goiás encerram a temporada 2026 do Flamboyant In Concert, no dia 29, às 19h30, na Arena do Flamboyant Hall. O espetáculo reúne música clássica, MPB, samba e pagode em um repertório que inclui obras como Jesus, Alegria dos Homense. Os ingressos são obtidos mediante troca de notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes do Flamboyant Shopping. Informações: @flamboyantinconcert.