Para celebrar os 40 anos de Marta Vieira da Silva, que serão completados no na quinta-feira (19), o Esporte Espetacular prepara uma homenagem especial neste domingo (15). O repórter André Gallindo revisita a trajetória da Rainha do futebol em formato de cordel. A narrativa percorre da infância no sertão de Alagoas à estreia em Copas do Mundo ainda aos 17 anos, passando pelas conquistas com a seleção brasileira e pela atuação firme em defesa da igualdade, destacando o legado de uma atleta que se tornou referência global dentro e fora dos gramados.Outro grande nome do esporte brasileiro, a judoca Rafaela Silva, dona de duas medalhas olímpicas e recentemente campeã da etapa francesa do Grand Slam da modalidade, é uma das protagonistas do segundo episódio da série Atletas de Fé, comandada por Fernando Fernandes. A produção aprofunda a relação entre espiritualidade e esporte ao dar voz a histórias de superação e resiliência. Ao lado do campeão paralímpico de atletismo Ricardo Mendonça, Rafaela compartilha como a fé foi determinante para enfrentar momentos desafiadores na vida pessoal e na trajetória como atleta.No novo episódio da série Do Mar pra Neve, Clayton Conservani desafia a surfista Chloé Calmon, campeã panamericana, a se aventurar no snowboard em tradicionais estações de esqui na Europa. Dessa vez, a dupla aterriza na renomada estação suíça de Laax, para vivenciar uma experiência inédita fora do mar e explorar novas formas de conexão com o esporte. Sem sair da neve, direto da Itália, as equipes de reportagem atualizam ao vivo as últimas notícias dos Jogos Olímpicos de Inverno e repercutem as estreias de Lucas Pinheiro Braathen e Nicole Silveira, esperanças de medalha para o País e que estarão em ação neste sábado.Entre as atrações do Esporte Espetacular deste domingo está o segundo episódio da nova temporada de Isso É Esporte. Apresentada por Pedro Neville, a série evidencia o trabalho da ONG Inclusão Radical, que amplia o acesso de pessoas com deficiência aos esportes de aventura. A reportagem acompanha uma ação realizada na Pedreira do Dib, em Mairiporã, em São Paulo, onde mais de 15 participantes tiveram a oportunidade de praticar rapel em meio a uma paisagem marcante e compartilhar histórias de como o esporte contribui para superar desafios e transformar suas rotinas.