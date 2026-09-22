Rick e Geralda Helena são casados há mais de 40 anos (Reprodução/Instagram Geralda Helena)\nGeralda Helena, esposa do cantor Rick, da dupla com Renner, publicou nesta manhã uma mensagem nas redes sociais em meio às buscas pela aeronave. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma imagem da série bíblica "The Chosen" com a frase: “Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus”.\nAlém de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave, que não teve o nome divulgado até a última atualização dessa reportagem, segundo a assessoria do cantor.\nA equipe da dupla sertaneja Rick & Renner divulgou, nesta terça-feira (22), um comunicado agradecendo as manifestações de solidariedade, orações e apoio recebidas desde o desaparecimento do helicóptero que transportava o cantor Rick. A aeronave modelo Bell 430 sumiu dos radares na tarde de segunda-feira (21), na região serrana de Santa Catarina.