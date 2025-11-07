Os desfiles das coleções primavera-verão de 2025 já anunciavam a virada: o poá, que reinou por temporadas, cedeu espaço às flores e elementos botânicos. As estampas dominaram as passarelas em combinações românticas e frescas que rejuvenescem os looks. O movimento atual vai além das roupas, aparece em papéis de parede, móveis, aromas e até na identidade visual de marcas. A tendência expressa um estilo de vida que busca combinar bem-estar, harmonia e reconexão com a natureza.\n“O que mais me encanta nas estampas florais desta temporada é a forma como unem delicadeza e personalidade em uma só peça. As novas composições trazem cores mais sofisticadas, contrastes modernos e uma estética leve, que transmite feminilidade sem ser óbvia”, avalia a estilista e empresária Silvia Umbelino Quevedo, da marca Manga Rosa Pink. Segundo ela, o segredo para usar bem o floral está no equilíbrio.