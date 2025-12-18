-POP NOIVA (1.3351567)\nO jovem Hélio Braz Queiroz Neto, de 29 anos, estilista de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, ganhou os holofotes na 22ª edição do Brasil Fashion Week (BRFW) ao propor a substituição dos tradicionais buquês de noiva com flores delicadas, por objetos nada convencionais como martelo, pelúcias, fitas métricas e livros. A proposta foi desenvolvida para o desfile, que ocorreu nos dias 13 e 14 de dezembro, no Centro de Convenções da cidade.\nFormado em Negócios da Moda, Hélio trabalha há cerca de dez anos como estilista e possui um ateliê em Luziânia, onde produz vestidos sob medida. Seu processo de criação é colaborativo e personalizado. Cada peça é desenvolvida em conjunto com a noiva, por meio de conversas, a fim de entender sua história e o que ela deseja expressar.