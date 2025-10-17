Um manifesto artístico sobre os tempos modernos de céus sem estrelas e excessos de luzes artificiais. É assim que a estilista goiana Milleide Lopes, do projeto de moda autoral Novelo (@novelo_moda), resume a nova coleção intitulada Céu Estrelado, que presta uma ode ao cotidiano de simplicidade ao destacar a reconexão entre as pessoas e a terra. O desfile acontece neste sábado (18), a partir das 16 horas, no Coletivo Centopeia, dentro do projeto Mercadinho Novelo, que conta com discotecagem do DJ Baska, feira de comidinhas e programação cultural.\nA proposta da nova coleção da estilista é resgatar costumes antigos de observar o céu e encontrar sensibilidade e nuances na simplicidade e nas paisagens da natureza. Inspirada pela ausência de estrelas no céu urbano, Milleide traduz em suas criações o desejo de resgatar o tempo do cuidado e da presença. Para a goiana, é necessário repensar o aqui e o agora.