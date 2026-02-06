O Esporte Espetacular deste domingo (8) chega repleto de boas histórias, estreias de séries e conteúdos especiais de grandes eventos do esporte mundial. Um dos destaques é o primeiro episódio de Atletas de Fé, série comandada por Fernando Fernandes que mostra como a espiritualidade se conecta ao esporte em trajetórias de superação e recomeço. A produção traz relatos de atletas que enfrentaram situações extremas e encontraram na fé a força para seguir em frente, incluindo o próprio Fernando, que relembra todo o processo de recuperação após o acidente sofrido em 2009, além de histórias como as da triatleta Patrícia Fonseca e do surfista João Chianca, o Chumbinho.O primeiro fim de semana dos Jogos Olímpicos de Inverno marca também o início da série Do Mar pra Neve, comandada por Clayton Conservani, e que acompanha surfistas consagrados encarando novos desafios nas montanhas europeias, em sintonia com a festa dos esportes de gelo. Ao longo de três episódios, a produção mostra como a vivência no mar pode se transformar em desempenho no snowboard, explorando diferentes estações de esqui e as conexões entre essas modalidades. Na estreia, o bicampeão mundial Filipe Toledo desembarca em Val d’Isère, na França, em uma jornada que combina aventura, paisagens marcantes e histórias que unem o mar e a neve.A competição segue como assunto do programa, com um material produzido pelo repórter Raphael De Angeli, que destaca algumas das maiores estrelas dos esportes de inverno que estarão em ação nos Jogos, mas ainda são pouco conhecidos do público brasileiro. Direto da Itália, as equipes de reportagem trazem ao vivo as informações atualizadas e os primeiros resultados dos Jogos.No mesmo dia do Super Bowl, o Esporte Espetacular estreia a série Football – Um Sonho Brasileiro. Em três reportagens, a produção mostra projetos nacionais de flag football, uma das novidades no programa olímpico dos Jogos de Los Angeles-2028. A série retrata como a modalidade se populariza cada vez mais no Brasil, e como a dificuldade de implementar o futebol americano abre espaço para esse esporte, de menor impacto e custo, ideal para a prática na infância e que acaba por introduzir seus praticantes no universo do football. No episódio de estreia, Kiko Menezes vai a Manaus mostrar um projeto que atende mais de 4 mil pessoas e já revelou atletas que representaram o Brasil em competição internacional sub-15 da NFL, no México.Outra estreia programada para este domingo é a da nova temporada de Isso É Esporte, série comandada por Pedro Neville, que revela histórias de amizade, solidariedade e superação que nascem nas competições e seguem além delas. O primeiro episódio acompanha Francisco e Jonas, dois atletas amadores que se conheceram durante a Maratona do Rio, quando um deles abriu mão da própria corrida para ajudar o outro a cruzar a linha de chegada. O gesto deu início a uma amizade que ganhou novos capítulos meses depois, em um reencontro promovido pela produção.