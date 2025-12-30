O ano de 2026 começa repleto de novidades no Globoplay, e no dia 12 de janeiro estreia a 26ª edição do Big Brother Brasil. Com uma cobertura 24 horas por dia e ao vivo, os fãs do reality show mais assistido do Brasil podem encontrar todos os conteúdos relacionados ao programa no streaming. A emoção começa com a transmissão das cinco casas de vidro, em sinais simultâneos. As estruturas estarão em São Caetano do Sul (em São Paulo), Brasília (no Distrito Federal), Salvador (na Bahia), Manaus (no Amazonas) e Porto Alegre (no Rio Grande do Sul) — de onde o público poderá conhecer mais dos participantes (das 10 às 23 horas) e terá a chance de escolher quem entra na casa mais vigiada do Brasil. Já a partir da estreia do reality, os assinantes do Globoplay terão acesso a 12 sinais com transmissão simultânea, além da íntegra de cada edição do programa na TV Globo. Neste ano, o Mosaico BBB ganha uma nova funcionalidade: além de registrar os brothers e as sisters em cada cômodo da casa, o usuário terá a opção de selecionar o áudio da câmera que deseja acompanhar, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva. O Bate-Papo BBB também estará de volta em janeiro, sob o comando da dupla Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, revelando as primeiras reações dos eliminados. A atração vai ao ar às terças-feiras, logo após a exibição na TV, com transmissão no Globoplay e Gshow. E para quem deseja acompanhar tudo o que acontece no reality, o Click BBB apresenta quatro resumos diários (às 7, 11, 15 e 19 horas), destacando as principais movimentações da casa.Em janeiro, o Globoplay segue expandindo o pilar de conteúdo das novelinhas, consolidando a presença do streaming em uma linguagem audiovisual inovadora, que conecta a tradição da Globo em dramaturgia ao formato vertical e rápido do consumo digital.A história do Dr. João Couto Neto, cirurgião envolvido em um dos maiores escândalos médicos do Brasil, será tema da nova série documental original Quebra de Juramento, com estreia em 8 de janeiro. Em três episódios, a narrativa revela detalhes chocantes das cirurgias que resultaram em 42 mortes e deixaram 114 pacientes com sequelas graves. Produzido pelo Jornalismo da Globo, o documentário inclui entrevistas com familiares das vítimas, colegas médicos e especialistas. As novidades não param por aí. No dia 24 de janeiro chega ao streaming o filme nacional Quem É Morto Sempre Aparece. O longa conta a história de Isabelo (Marcus Majella), um golpista charmoso e calculista, que vê o porteiro Tonho (Augusto Madeira) tentando reanimar o corpo de um milionário. Diante dessa situação, ele encontra uma chance de ouro: tirar o máximo de dinheiro do falecido antes que descubram sua morte. Mas o golpe perfeito se transforma numa sucessão de desastres para a dupla. Produzida pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, a obra é escrita por Martha Mendonça, Nelito Fernandes e Célio Porto, com colaboração de Marcelo Souza.O mês também está com uma programação imperdível para os amantes de esportes, que podem curtir o amplo portfólio do Globoplay, a partir dos sinais da TV Globo e Ge TV – liberados para todos os usuários –, e do Sportv, para os assinantes do plano premium. O calendário esportivo se inicia com o futebol internacional, acompanhando o Campeonato Saudita, retomado no sportv já em 3 de janeiro, na décima terceira rodada. O Campeonato Alemão também retorna a partir do dia 9, com o Sportv transmitindo Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund. No cenário nacional, a emoção do Brasileirão começa com a primeira rodada a partir de 28 de janeiro, com transmissões da TV Globo, Sportv, Premiere e Ge TV. Nas quadras, a Superliga Feminina de Vôlei inicia o segundo turno em 6 de janeiro, enquanto a Superliga Masculina retorna em 9 de janeiro, ambos exibidos pelo Sportv2 e Ge TV. A paixão pelo vôlei continua com a Copa Brasil de Vôlei, transmitida pelo Sportv2, a partir de 23 de janeiro. Para completar o calendário, os Playoffs da NFL chegam com disputas eletrizantes no sportv2 e da Ge TV.