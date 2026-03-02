Março chega ao Globoplay com quatro estreias que atravessam décadas da dramaturgia brasileira e reforçam o protagonismo feminino em diferentes contextos históricos e sociais. Disponível desde segunda (2), o Projeto Resgate traz a série Malu Mulher (1979), marco da televisão brasileira estrelado por Regina Duarte. A produção acompanha a trajetória de Maria Lúcia Fonseca, a Malu, socióloga recém-divorciada que enfrenta os desafios de sustentar a casa, criar a filha adolescente e reconstruir a própria vida no fim dos anos 1970. Ao abordar temas como separação, independência feminina e tabus sociais da época, a série se tornou referência ao retratar as transformações comportamentais do período. No elenco, nomes como Luis Melo, Narjara Turetta, Natália do Vale e Marcos Frota. No dia 9, é a vez de Eu Prometo (1983) integrar o Projeto Fragmentos. A novela apresenta Lucas Cantomaia (Francisco Cuoco), político que construiu uma imagem pública de homem íntegro a partir do trabalho de reabilitação de presidiários à frente de uma organização social. A trama explora os bastidores do poder e os conflitos entre vida pública e pessoal, reunindo no elenco Renée de Vielmond, Dina Staf, Ney Latorraca, Júlia Lemmertz, Fernanda Torres, Malu Mader e Rogério Fróes. Já no dia 16, o Projeto Originalidade resgata Estrela-Guia (2001), novela protagonizada por Sandy. A história gira em torno do romance entre Tony (Guilherme Fontes), executivo urbano focado no trabalho, e Cristal (Sandy), criada em uma comunidade alternativa no interior de Goiás. O encontro entre universos distintos conduz a narrativa, que aposta em valores como solidariedade, igualdade e busca por uma vida mais simples. O elenco conta ainda com Carolina Ferraz, Rodrigo Santoro, Thaís Fersoza, Lilia Cabral, Floriano Peixoto e Lucinha Lins. Fechando o mês, no dia 23, chega ao catálogo pelo Projeto Resgate a novela Maria, Maria (1978). Ambientada na Bahia da década de 1860, a trama acompanha as irmãs Maria Alves e Maria Dusá (Nívea Maria), que cresceram separadas e seguem caminhos opostos na vida. Sem saber do laço que as une, as duas se envolvem com o tropeiro Ricardo Brandão (Cláudio Cavalcanti), dando início a uma história marcada por paixões, diferenças sociais e reencontros. Com produções que vão do drama urbano contemporâneo ao romance de época, março reafirma o compromisso do Globoplay em preservar e valorizar diferentes fases da teledramaturgia brasileira, destacando histórias que dialogam com transformações sociais e culturais do País.