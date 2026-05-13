Assim como O Lobo de Wall Street transformou excessos, ambição desenfreada e dinheiro fácil em um retrato frenético do mercado financeiro americano, O Rei da Internet mergulha no submundo da ostentação digital. Estrelado por João Guilherme e com direção de Fabrício Bittar, o filme, que estreia nesta quinta-feira (14), nos cinemas, conta a história do hacker brasileiro Daniel Nascimento. O personagem se tornou um dos principais suspeitos da primeira grande operação de crimes virtuais da Polícia Federal, em 2005.\nA comparação com Lobo de Wall Street surge quase naturalmente. Se Jordan Belfort, papel de Leonardo DiCaprio no filme de Martin Scorsese lançado em 2013, simboliza o delírio capitalista, O Rei da Internet parece traduzir essa mesma lógica de ilusão de poder sem limites. Fama, luxo, sexo e drogas caminham lado a lado ao longo da história. Na trama, Daniel Nascimento se achava indestrutível. Não à toa, antes mesmo de completar a maioridade, ele conseguia desviar cerca de um milhão de reais por mês com golpes digitais.