O Último Animal estreia neste sábado (27) para todos os assinantes do Globoplay. Estrelado por Junior Vieira, o longa conta com nomes como Gabriela Loran, Charles Paraventi e Joaquim Almeida no elenco, com direção de Leonel Vieira e roteiro de Ernesto Solis. O filme constrói um panorama das escolhas individuais diante de estruturas de poder que atravessam a vida urbana no Rio de Janeiro, ao acompanhar a história de Didi (Junior Vieira), jovem morador de comunidade que busca ascensão profissional e acaba envolvido, sem saber, em uma rede criminosa comandada por Casimiro Alves, o “Dr. Ciro”, em uma narrativa inspirada em acontecimentos reais, que revelam o mecanismo do jogo do bicho no Rio de Janeiro.Ao perceber que está diretamente ligado ao submundo, o protagonista enfrenta uma realidade que se distancia do objetivo inicial de melhorar de vida. O conflito se intensifica quando Didi descobre que é irmão de Calango, liderança do tráfico local que atravessa uma crise, o que agrava a tensão entre facções e amplia os riscos em torno de sua trajetória. Com a promessa de Dr. Ciro de entregar o comando do morro a um grupo rival, o personagem fica no meio de disputas violentas que revelam a complexidade das relações entre crime organizado e cotidiano da cidade. Para quem busca histórias que abordam vivências como essas, o Globoplay disponibiliza outros títulos do gênero, como Os Enforcados, Assalto na Paulista e Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora É Outro.