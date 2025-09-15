Ainda muito jovem, o maquiador Piango Rabelo Franco, hoje com 34 anos, começou a viver um drama que afeta milhares de homens: a queda de cabelo. Mesmo com tratamentos para retardar o avanço da alopecia androgenética, desde os 18 anos, as entradas já denunciavam uma calvície precoce. Aos 32 anos, decidiu que não esperaria a meia-idade para tomar uma atitude e se submeteu ao transplante capilar. “Eu já tinha entradas consideráveis e isso mexia muito com a minha autoestima”, relembra.\nA decisão, no entanto, trouxe desafios. O primeiro impacto foi encarar o espelho sem reconhecer a própria imagem nos primeiros meses após o procedimento. “O processo é bem ruim, principalmente no primeiro mês, porque você está completamente careca. Por diversas vezes eu não quis sair de casa e não queria que ninguém me visse”, conta. A recompensa veio depois de mais de um ano, quando os fios cresceram e devolveram a confiança perdida. “Quando eu me vi com o cabelo que eu tinha antes e todo mundo elogiando, realmente fiquei bem feliz”, afirma.