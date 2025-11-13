Êta Mundo Melhor!\nManoela ameaça Zulma. Candinho agradece Túlio por cuidar de Dita. Lauro pergunta a Sônia se é possível que ela esteja grávida. Quinzinho e Cunegundes sofrem por não encontrar as esmeraldas. Celso cede à chantagem de Sandra e Ernesto. Araújo constata sua paixão por Haydée. Quincas descobre que Sônia está grávida. Sandra jura vingança contra todos que lhe prejudicaram. Zulma inventa para Candinho que está esperando um filho dele.\nDona de Mim\nMarlon defende Ryan. Dinho tenta atacar Marlon, mas é nocauteado pelo policial. Jeff é atingido, e Solange se desespera. Ryan diz a Lucas que Marlon o viu armado. Marlon desabafa com Alan sobre Ryan. Ryan confessa a Kami seu envolvimento com o bando de Vespa e Durval. Leo apoia Marlon e o acompanha ao hospital para visitar Jeff. Ryan liga para Yuri e diz que quer se entregar à polícia. Jaques questiona Filipa sobre sua medicação, e ela desconfia. Solange confronta Marlon.