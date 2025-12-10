Êta Mundo Melhor!\nCandinho diz a Samir que precisa contar algo ao menino, mas acaba desmaiando. Asdrúbal socorre Candinho. Dirce se nega a ajudar Estela com Anabela. Candinho desperta nos braços de Dita, e afirma que precisa falar com Samir. Celso exige que Sandra desista de comprar a fábrica de Candinho. Estela diz a Túlio que deseja se casar com Celso. Zulma vai atrás de Candinho e Samir na mansão. Na Casa dos Anjos, Candinho revela a Samir que é seu pai.\nDona de Mim\nDavi se desespera com a notícia sobre Jaques, e é amparado por Samuel. Walquíria rastreia Jaques, que é agredido pelo motoqueiro que o ajudou a fugir. Samuel, Ayla e Davi contam a Rosa sobre o crime de Jaques contra Abel. Davi pede aos irmãos para ficar sozinho. Leo conta a Filipa que Danilo se entregou à polícia e negou a ajuda de um advogado. Filipa convence Danilo a aceitar a ajuda de Yuri. Tânia encontra Jaques, que se apresenta tocando violão em um bar.