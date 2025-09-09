Êta Mundo Melhor!\nSamir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.\nDona de Mim\nSamuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. JApós o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.