Êta Mundo Melhor!\nInês consegue despistar Celso, e faz Sandra despertar. Dita se recupera e conta a Tamires sobre o ocorrido com Sandra. Cunegundes afirma a Medeia que Asdrúbal não pode saber sobre o mapa que carrega no sapato. Samir confessa que gostaria de ser o filho sumido de Candinho. Paixão revela a Lúcio que seus exames de saúde pioraram. Araújo devolve os vestidos de Olga para Haydée. Estela dança com Túlio, e os dois se beijam. Celso faz um pronunciamento na rádio chamando por Estela.\nDona de Mim\nRosa exige que Samuel e Jaques parem de brigar e afirma que Sofia deve voltar para casa. Leo apoia Sofia, que sente medo de Jaques. Breno e Caco discutem. Samuel conversa com Filipa. Rosa pede que Filipa lute pela guarda de Sofia, e Jaques comemora. Samuel decide entrar com o pedido de guarda da irmã. Gisele protesta com a decisão de Ayla de abrigar Caco em sua casa. Davi se interessa por Bárbara. Jeff e Stephany se beijam. Filipa afirma a Danilo que Nina gosta dele. Leo implora para que Filipa retire o pedido de guarda de Sofia.