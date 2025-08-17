Êta Mundo Melhor!\nClóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita. Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, e Quinzinho diz que acompanhará o filho. Francine, Tamires e Ernesto planejam enganar o Comendador. Estela convence Dirce a dar uma nova chance para as aulas das crianças órfãs. Simbá questiona Zulma sobre Samir e Candinho. Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Cunegundes chega a São Paulo. Candinho confronta Celso.\nDona de Mim\nRicardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.