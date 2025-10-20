Depois de se despedir da Solange e da Tomorrow, é hora de abrir as porteiras dos festivais sertanejos para outra personagem vivida por Alice Wegmann. Na terceira temporada de Rensga Hits!, Raíssa Medeiros, interpretada pela atriz, volta a ser surpreendida pelo destino, por mais momentos de sofrência, rivalidades e amores avassaladores que atravessam o seu caminho. A série será exibida na TV Globo às quintas-feiras, a partir do dia 23, logo após Três Graças. Oito meses após o rompimento com Gláucia (Lorena Comparato), Raíssa integra o line-up do Festival de Barretos, a consagração máxima para uma artista do gênero. No entanto, sua vida toma um novo rumo com a morte do pai, Guarariba (Ernani Moraes), que, em testamento, declara Gláucia como sua única herdeira. Sentindo-se deixada de lado, a sertaneja decide abraçar o sucesso com tudo, e se torna ainda mais exigente. A tensão aumenta quando Cauã (Leo Bittencourt) reaparece em Goiânia, em meio a uma guerra midiática entre Raíssa e Enzzo Gabriel (Maurício Destri). Alice Wegmann, que se despediu de Vale Tudo na última semana, comemora a estreia da nova temporada de Rensga e destaca as semelhanças entre as personagens das duas produções. “A Solange e a Raíssa têm trajetórias distintas, mas possuem uma vibração semelhante. Ambas são solares, determinadas, donas de suas escolhas – é bonito de ver. Acho que a Raíssa super faria uma campanha da Tomorrow, e ela e Solange se dariam muito bem! (risos)”, compartilha a atriz.