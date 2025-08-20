Debora Bloch mataria Odete Roitman, a personagem que ela mesma ressuscitou em Vale Tudo. É o que a atriz diz sobre a vilã que trouxe de volta à televisão, armada de bom humor e sensualidade, um tanto diferente da versão que Beatriz Segall fez há quase quatro décadas.Com tiradas que viram memes a cada capítulo, Odete deixou de ser aquela que desperta ódio, e só ódio, para ficar mais saborosa. Se na Vale Tudo de 1988 havia expectativa pela morte da personagem, que parou o País na reta final da trama, o público de hoje liga a TV com desejo de ver e repercutir suas barbaridades.Debora fica ressabiada com essa admiração. “Odete representa um tipo de pensamento terrível. Não passo pano, ela tem de ser punida”, diz a atriz, por videochamada. “É divertida, mas só porque se trata de uma personagem. A ficção cria um ambiente protegido para as pessoas se identificarem com suas sombras.”Odete é um poço de maldade, preconceituosa e elitista. Na semana passada, sorriu ao dizer que a Raquel interpretada por Taís Araujo teria de sair pela porta dos fundos por causa de sua pele preta. Antes, soltou que “pobre é uma praga” e faz cara de nojo ao falar do Brasil.Esse sentimento contraditório, misto de amor e ódio, criou tamanha conexão entre a nova versão da vilã e o público que a fez ganhar quase tanto protagonismo quanto a mocinha de Taís. Debora vai aos estúdios seis dias por semana e decora o texto aos domingos - é uma das atrizes com mais cenas a gravar.O público se delicia quando ela cospe verdades na cara de outros personagens. Odete não tem paciência, por exemplo, para o filho Afonso, papel de Humberto Carrão, que reclama dos privilégios de uma vida abastada, nem para as tentativas estapafúrdias de Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, uma garota fútil, de virar uma influenciadora adorada.Ela faz isso com frases de efeito, ácidas e pomposas, feitas para viralizar e aumentar a repercussão da novela, que teve uma audiência morna quando estreou, há cinco meses. Deu certo, e a novela se tornou um dos principais assuntos das redes sociais. “Nós não temos lastro, nem intimidade, para uma agressão dessa monta”, frase que ela disse a Raquel, foi uma das falas que mais repercutiu.Debora atribui a graça de Odete a Manuela Dias, autora do remake, mas diz que experimentou muito antes de encontrar o tom. “Fiquei noites sem dormir, não tinha certeza de como faria. Mas sabia que queria humor. Isso cria fascínio nas pessoas.”Odete é uma personagem que encanta, em especial o público feminino, por ser uma mulher de 60 anos segura de si e dos seus desejos, retrato incomum de personagens com essa idade. É cheia de apetite sexual e faz de objeto os homens com que se relaciona, todos ao menos 20 anos mais jovens, encarnando um tipo de papel reservado a personagens masculinos. “Odete inverte os papéis. O fato de ela comprar seus parceiros é simbólico”, afirma Debora.Numa cena recente, por exemplo, a vilã, bebendo champanhe no gargalo, adorou ser levada para transar num ferro-velho com César, um dos seus affairs, interpretado por Cauã Reymond. Mas a verve de Odete não se resume a sexo. Com atitudes lidas como ataques ao machismo, ela se impõe frente aos homens que a cercam e solta frases como “não faço nada que os homens não fizeram com as mulheres por séculos”.“Manuela Dias coloca na boca de Odete o que muitas mulheres gostariam de dizer”, afirma Debora Bloch. Exemplo disso, para a atriz, é a cena em que a personagem afirma que nunca quis ser mãe e que talvez fosse mais compreendida se fosse um pai. Magnata bem-sucedida, Odete passou anos trabalhando longe de casa, ausente do cotidiano familiar e cuidando dos filhos só com dinheiro, não com carinho.Debora completou 62 anos em maio e diz estar num dos melhores momentos da vida. A declaração combina com a de Fernanda Torres, de 59 anos, sua amiga de infância, que curiosamente recusou interpretar Odete porque estava gravando Ainda Estou Aqui. O filme venceu o Oscar em março e a levou ao auge, segundo ela própria.Fernanda têm histórias interligadas. As duas se encontravam na coxia dos palcos enquanto os pais, Jonas Bloch e Fernanda Montenegro, trabalhavam. Ambas descobriram levar jeito para a comédia, quando Debora chamou a amiga para o espetáculo 5x Comédia, liderado por Luiz Fernando Guimarães.No cinema, Debora deu vida a Bete Balanço no filme de Lael Rodrigues, de 1984, que levou à tela os anseios por liberdade de uma geração de jovens no fim da ditadura militar. Poucos anos depois, aos 25, ela via a primeira versão de Vale Tudo ir ao ar. “Eu era jovem nessa época. Tinha visto pais de amigos sendo presos, torturados. A gente tinha medo, não podíamos falar, as peças eram censuradas.”Por isso, a novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères virou um marco da TV. Fazia um retrato ácido do país recém-saído de um regime autoritário, em processo de redemocratização, e usava Odete como representação do conservadorismo ainda latente. Cheio de conflitos, o folhetim descortinava a desigualdade social.Debora diz ver poucas diferenças entre passado e presente. “Acreditávamos que tínhamos reconquistado a liberdade de vez, sem ter consciência de que ela poderia ir embora de uma hora para outra. Hoje estamos vivendo uma nova ascensão do fascismo. As ‘Odetes’ da vida real saíram dos armários, perderam o pudor, mostraram seu lado mais sórdido”, afirma.A atriz, aliás, é explícita quando o assunto é política. Há pouco tempo, ela se posicionou a favor da taxação dos super-ricos e apoiou Lula na eleição contra Jair Bolsonaro, há três anos. No começo do mês disse, ainda, ser contra o projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental no País.Dessa forma, Odete não poderia estar mais distante dela. Conservadora declarada, a personagem critica pautas progressistas, reclama da classe operária e menospreza a esquerda. “Manuela Dias trouxe humor para essa personagem porque é uma ferramenta inteligente para se fazer crítica”, afirma Debora Bloch.