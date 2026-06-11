-Vídeo: Fã de Neymar (1.3420829)\nO empresário goiano Jhony Sena, de 28 anos, viralizou nas redes sociais após ter mensagens enviadas ao jogador Neymar expostas por sua irmã, Heloisa Sena. O vídeo, que acumula milhares de visualizações, mostra que o jovem decidiu não economizar nas palavras ao interagir com o ídolo (veja o vídeo acima).\nNas imagens, é possível ver Heloísa lendo algumas mensagens enquanto a família se diverte com a situação. Em uma das conversas, Jhony se declara: “Neymar, eu te amo” e compartilha fotos da sua rotina com o jogador.\nAo POPULAR, o empresário contou que desde os 12 anos de idade tem o craque como uma de suas principais referências.\nSou fã desde que ele estreou no profissional, com 17 anos de idade. Naquela época, eu tinha 12 anos e ele já era uma referência para mim”, explicou.