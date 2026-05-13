A exposição Autorretrato em Linhas Sólidas, que reúne desenhos, esculturas, objetos em relevo e fotografias, apresenta 50 obras que traduzem as diversas fases e inspirações do artista Evandro Soares, baiano de Morro de Chapéu radicado desde o final dos anos 1990 em Goiânia. Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra abre nesta quinta-feira (14), às 19 horas, no Centro Cultural Octo Marques.\nO projeto, em cartaz até 5 de julho, está sendo realizado com recursos do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Secretaria Estadual de Cultura de Goiás. A exposição é resultado, explica o artista, de uma reflexão de seus primeiros contatos com o ofício da serralheria, mas também de suas experiências mais recentes, com influência da fotografia e desenho, além do metal.\n“A arquitetura também começou a influenciar meu trabalho à medida em que eu passei a viajar para várias cidades do País para apresentar as minhas obras. Nessas andanças fotografava os prédios e, a partir daí, passei a pesquisar, além da escultura e do desenho, também o bidimensional”, acrescenta. Endereço: Parthenon Center, Rua 4, Centro. Funcionamento: Das 9 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Entrada gratuita.