Kenneth Iwamasa, ex-assistente do ator Matthew Perry, tentou ocultar evidências que ligavam a morte do ator ao uso abusivo de cetamina.\nOs promotores federais alegaram em um documento judicial que o ex-assistente entrou em 'modo de controle de danos' logo após a morte da estrela de 'Friends'. Além de ter feito uma faxina pesada no local, Kenneth teria instruído outra pessoa a destruir as evidências de cetamina, triturou documentos e apagou registros digitais, segundo o site TMZ.\nIwamasa também teria mentido repetidamente para os investigadores. Primeiro, o ex-assistente escondeu o fato de ter injetado várias doses de cetamina em Perry no dia de sua morte. Depois, alegou que o ator havia escondido os frascos do medicamento por conta própria.\nAna Castela viaja mais de 1 mil km para fazer upgrade em caminhonete em Goiás