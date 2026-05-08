-bastiao_reacao_alergica.mp4 (1.3407594)\nO empresário e ex-BBB Caio Afiune deu um susto em seus seguidores nesta semana. O "Bastião", como ficou carinhosamente conhecido desde o reality, usou as redes sociais para relatar uma emergência médica causada por uma forte reação alérgica. Apesar do susto, o produtor rural tranquilizou os fãs em vídeo, afirmando que já passa bem, embora siga investigando a origem do quadro.\nEm contato com O POPULAR via assessoria, Caio Afiune esclareceu que a causa da reação ainda é desconhecida. O influenciador, no entanto, descartou inicialmente a hipótese alimentar, uma vez que não apresentou sintomas no sistema digestório, como boca, esôfago, estômago ou intestino.\nEntão, assim, está sendo descartada essa parte alimentar, mas o que a gente ainda não sabe é se pode ser alguma coisa emocional, estresse, cansaço ou alguma outra situação', destacou Caio.