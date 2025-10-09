Ex-miss Goiás e modelo Mariana Marquini (Reprodução / Instagram Mariana Marquini)\nA ex-miss Goiás Mariana Marquini foi vetada pela Victoria’s Secret por compartilhar conteúdo adulto na internet, conforme a modelo. A influenciadora afirmou que foi desclassificada do processo seletivo da marca internacional de lingerie após ter avançado em três etapas e participado de um ensaio temático. As informações são do Jornal O Globo.\nSegundo Mariana, a eliminação ocorreu um dia depois das fotos oficiais. A agência responsável pela seleção teria informado que sua atuação em plataformas de conteúdo adulto “feria os valores da marca e os bons costumes exigidos no casting”.\nAtualmente, Mariana mantém um perfil ativo em um serviço por assinatura com conteúdo sensual, onde cobra R$ 88,88 por mês para que seguidores tenham acesso a fotos e vídeos sensuais. As postagens, segundo ela, lhe garante uma renda mensal de cerca de R$ 60 mil, como apurou o jornal.