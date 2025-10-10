-POP_EX_MISS_PRIVACY_10_10_2025 (1.3322472)\nModelo, ex-miss Goiás e musa de escola de samba. Mariana Marquini, que foi vetada pela Victoria’s Secret por compartilhar conteúdo adulto na internet, também já foi campeã do Miss Copa do Brasil 2023/2024. Atualmente, nas redes sociais, a modelo possui um perfil com serviço por assinatura com conteúdo 18+.\nEm sua rede, a ex-miss Goiás compartilha fotos de trabalhos que faz para grandes marcas, como a Diesel, conhecida por fabricar calças jeans, óculos, bolsas e vestir famosos.\nO serviço por assinatura da influenciadora custa R$ 88,88 por mês, e, segundo ela, as postagens lhe garantem uma renda mensal de cerca de R$ 60 mil, conforme apurado pelo jornal O Globo.\nMariana recebeu o título de Miss Goiás 2023/2024, no mesmo período em que também venceu o concurso Miss Copa do Brasil. Mais recentemente, foi a vencedora da disputa que elegeu a musa do Carnaval 2025. Atualmente, ela reúne cerca de 100 mil seguidores em uma de suas redes sociais.