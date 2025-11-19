A última edição de 2025 do projeto Executiva no Palco vai celebrar a temporada de Natal no Shopping Cerrado, em Goiânia. Desta vez, haverá um show da banda Clube Retrô, marcado para o dia 27 de novembro, a partir das 20h. A entrada é gratuita (confira os detalhes ao final do texto).\nO repertório do Clube Retrô varia entre diversos estilos, com destaque para o pop rock nacional e internacional. Segundo o fundador do grupo, Jason Veronez, o público pode esperar músicas de vários artistas e bandas, como Cyndi Lauper, Michael Jackson, Bon Jovi, Madonna, Legião Urbana, Jota Quest, Capital Inicial e Rita Lee, entre outros.\nVeronez, que também é o baterista da banda, ressaltou que o show será para todas as idades. "O pessoal mais novo dança com os pais, com os avós, enfim, todas as gerações", afirmou.