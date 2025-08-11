Depois de uma temporada na cidade de Goiás, as exposições É Favor me Olhar com Cuidado, de Luiz Pucci (1919-1978), e O que o Coração Vê, de Kim-Ir-Sen, serão inauguradas em Goiânia. A abertura oficial será nesta terça-feira (12), às 17 horas, na Assembleia Legislativa de Goiás. As mostras seguem em cartaz até 21 de setembro, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30. Realizado pela produtora WA Imagem, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult-GO), o projeto visa promover o acesso à arte e à memória visual por meio de obras que estimulam o afeto, a reflexão e a identidade cultural.A programação inclui rodas de conversa, oficinas, palestras para estudantes da rede pública e visitas mediadas pelos próprios artistas envolvidos — Kim-Ir-Sen, fotógrafo expositor, e Samuel de Jesus, curador da mostra de Pucci. O evento também contará com materiais informativos (folders e cartazes) e recursos de acessibilidade, como tradução em Libras e QR Codes nas salas expositivas.Luiz Pucci foi um dos fotógrafos mais importantes da década de 1950 em Goiás. A mostra É Favor me Olhar com Cuidado, com curadoria do professor Samuel de Jesus, vice-diretor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, exibe parte de seu acervo preservado pelo Museu da Imagem e do Som de Goiás. Suas imagens revelam a diversidade humana e os traços de uma capital em formação, com destaque para técnicas como a colorização manual.Já a exposição Kim-Ir-Sen: O Que o Coração Vê, com curadoria de Milton Guran, apresenta uma seleção da extensa obra do fotógrafo documentarista, com registros profundos de povos originários brasileiros, como os Bororos (MT) e Suruís (RO e MT). As imagens carregam camadas de significado que reafirmam o compromisso do artista com temas históricos e sociais.ServiçoExposições: É Favor me Olhar com Cuidado, de Luiz Pucci (1919-1978), e O que o Coração Vê, de Kim-Ir-SenAbertura: Terça-feira (12), às 17h Local: Assembleia Legislativa de Goiás / Av. Emival Bueno, Qd. G, Lt. 1, Parque LozandesVisitação: 13 de agosto a 21 de setembro | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30Entrada francaInformações e agendamentos: wa@waimagem.com.br