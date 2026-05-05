Entre cenas urbanas, símbolos populares e referências culturais que atravessam décadas, a exposição 4 Mestres da Arte transforma a Vila Cultural Cora Coralina em um espaço de encontros visuais. Aberta ao público nesta quarta-feira (6), a mostra propõe um percurso por diferentes maneiras de representar o Brasil, a partir do olhar de quatro artistas de trajetórias distintas.\nReunindo 60 gravuras produzidas principalmente entre as décadas de 1960 e 1970, a exposição apresenta um recorte significativo de um período em que a arte brasileira buscava novas linguagens e afirmava discursos mais críticos e experimentais. O conjunto revela não apenas estilos variados, mas também formas diversas de interpretar o cotidiano, a cultura e a identidade nacional.\nEntre os destaques está a obra de Juarez Machado, cuja produção se reconhece pelo caráter teatral e pelo olhar irônico sobre a vida urbana. Suas gravuras trazem personagens e situações que flertam com o surrealismo, criando narrativas visuais marcadas pelo humor e pela observação aguda dos comportamentos sociais.