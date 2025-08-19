O ano era 2010 e Gilberto Gil topou um convite ousado feito pela produtora goiana Monstro Discos: abrir mão da sua banda oficial para tocar ao lado do trio cuiabano Macaco Bong em dois shows especiais, que passaram apenas por Goiânia e pela cidade de São Paulo. “Até hoje é meio inacreditável que aconteceu”, comenta Leonardo Razuk, sócio da produtora. Essa é uma das histórias de bastidores da exposição Goiânia Noise Festival – 30 Anos: A História em Imagens, que tem abertura nesta quinta-feira (21), às 19 horas, na Vila Cultural Cora Coralina.\nA mostra abre as comemorações de três décadas do festival realizado pela Monstro Discos, que ocupa o Martim Cererê entre 4 e 9 de setembro. O público confere cartazes e fotografias que contam a história de um dos mais longevos eventos de música do País, com curadoria do artista e fotógrafo João Paulo Alves, o Jotape. “Seria muito difícil pra gente selecionar as fotos. São muitos shows históricos, momentos inesquecíveis e divertidos”, diz Razuk. “Por isso, pedimos a ajuda para o Jotape, para que ele desse uma visão diferente de nós, da Monstro”, continua.