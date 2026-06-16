As celebrações populares e religiosas que ajudam a moldar a identidade cultural goiana são o tema da exposição No Tempo do Acontecimento, da artista visual Adriana Bittar, que será aberta nesta quarta-feira (17), no Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS), na Praça Cívica. Com curadoria de Débora Duarte, a mostra reúne fotografias produzidas em diferentes manifestações realizadas no Estado.\nO percurso expositivo apresenta registros das Cavalhadas de Pirenópolis, da Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, do Império de Nossa Senhora da Abadia e da Romaria do Vão do Moleque, em Cavalcante. Embora distintas em suas origens e expressões, essas festas compartilham aspectos ligados à fé, à ocupação dos espaços públicos e ao fortalecimento dos laços comunitários.\nMais do que documentar acontecimentos tradicionais, Adriana Bittar direciona o olhar para elementos que costumam escapar dos registros mais imediatos. As imagens revelam detalhes das vestimentas, dos ornamentos e dos personagens que dão forma a essas celebrações, ressaltando sua dimensão simbólica.