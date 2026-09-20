O fenômeno Luan Santana volta a Goiânia para revisitar 18 anos de carreira em um dos principais shows da programação cultural da semana. No domingo, o cantor apresenta a turnê Registro Histórico no Estádio Olímpico e promete reunir milhares de fãs. Para quem gosta de comédia, na quinta-feira, a atriz Mariana Xavier chega ao Teatro Goiânia com o monólogo Antes do Ano Que Vem, em que interpreta diferentes personagens em uma história que mistura humor e situações do cotidiano.\nA agenda da semana ainda reúne música, dança, teatro, artes visuais e atrações para toda a família. João Marcelo celebra 40 anos de carreira no Sesc Centro, o espetáculo Corpo Avesso integra o Festival Internacional de Circo Basileu França, e a Cerrado Galeria abre duas exposições com obras de Di Cavalcanti e Walter Pimentel. No fim de semana, Meu Lixo é um Circo e Uma Professora Muito Maluquinha completam as opções. Confira a programação e divirta-se.