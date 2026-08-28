Uma das criações mais relevantes das artes de todos os tempos tem mais de 5 metros de altura, quase dois metros de largura e pesa pouco mais de 5 toneladas e meia de puro mármore de Carrara. Ela é apreciada há mais de 500 anos como uma verdadeira obra-prima e é visitada por milhões de pessoas todos os anos no salão principal da Galeria da Academia de Florença. Mas os puritanos devem estar prevenidos caso desejem conhecer tal maravilha da escultura. Trata-se de um homem nu, anatomicamente perfeito, com todas as partes pudendas, dianteiras e traseiras, absolutamente à mostra. O David, de Michelângelo, fascina pela beleza e ousadia ao resgatar uma tradição grega que, ao longo da história, causou a fúria de papas, sofreu censuras, mas volta à moda ciclicamente.\nVivemos mais um destes períodos nos quais a nudez ou semi-nudez masculina ganha destaque. A cena recente do ator José Loreto na novela das nove da Globo, Quem Ama Cuida, na qual ele faz um striptease para a vilã Pilar (Isabel Teixeira) e rebola seu físico vestido só com uma pequena sunga de oncinha, é mais um sinal dessa demanda. O episódio causou frisson nas redes sociais e fez até a audiência do horário subir. Mas não se trata de um episódio isolado. No novo filme do Homem-Aranha, o galã Tom Holland surge apenas de cueca. E os cinemas do mundo vêm abaixo. Nas redes sociais, homens expõem-se cada vez com mais frequência com roupas íntimas, de banho ou justíssimas, conquistando engajamento e monetizando conteúdos, até em plataformas para adultos.