Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) (Diomício Gomes )\nO Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) realiza uma exposição e a exibição de um documentário no dia 5 de dezembro, com a proposta de oferecer ao público uma imersão sobre a importância de Goiás na edificação de Brasília.\nNa mesma noite, antes da abertura da exposição, a Casa Rosada será iluminada com as luzes de natal e realizará uma cantata de natal com o Coro Sinfônico de Goiânia, da Orquestra Sinfônica de Goiânia, regida pelo maestro Eliseu Ferreira. O evento é gratuito e começa às 19h.\nA exposição e o documentário falam sobre a construção de Brasília no território goiano. “Acho que a gente precisa demonstrar a contribuição que muitas gerações tiveram para conseguir a execução definitiva dessa ideia”, conta Jales Mendonça, presidente do instituto.