A artista visual Haydèe Sampaio cresceu na beira do Rio Tocantins, mais especificamente em Marabá, interior do Pará. Foi lá que teve seu primeiro contato com as mulheres ribeirinhas. Chegou em Goiás ainda na adolescência, mas jamais se esqueceu das lembranças da infância. Todas as memórias podem ser revistas na exposição Florescendo no Meio do Mundo, que segue em cartaz no Museu Antropológico da UFG até o dia 30 de setembro.\nCom 20 pinturas, a mostra faz um mergulho nas raízes culturais das mulheres ribeirinhas, traduzindo em cores, formas e texturas a força criativa de quem vive entre a água, a terra e a memória. Artista, professora e museóloga, Haydèe construiu uma trajetória marcada pela valorização das identidades invisibilizadas. A mostra foi contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura de Goiás.