As ruas de Goiânia estão se transformando em uma galeria tecnológica a céu aberto. Isso porque o projeto “Memórias Cristalizadas – Ecos Goianos” ocupou a capital com uma exposição de videoartes acessadas diretamente pelo celular, por meio de QR Codes espalhados em pontos estratégicos da cidade.\nA proposta, lançada na segunda-feira (9) e idealizada pelos artistas Jader Magalhães, Jaquelinne Felizardo e Vitor Oliveira, busca retirar a arte das galerias tradicionais e levá-la ao encontro do cotidiano urbano. Ao todo, sete obras compõem um circuito que convida a população a refletir sobre tradição, memória e a relação entre o homem e a natureza no coração do Brasil.\nO projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Governo de Goiás. Todos os locais de exposição podem ser acessados no site Ecos Goianos.