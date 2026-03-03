Toda terra guarda o que a memória insiste em plantar. É sob essa lógica que a artista plástica Helena Vasconcelos inaugura, a partir desta quarta-feira (4), às 19 horas, no Museu de Arte de Goiânia (MAG), a exposição individual Raízes Encontradas em Goiás, apresentada pelo Coletivo Aruá. Com curadoria de Sandro Tôrres, a mostra constrói um percurso sensível que investiga as camadas simbólicas do território goiano, acionando memórias afetivas, referências culturais e a noção de pertencimento como eixo poético. A entrada é gratuita.\nEstarão em exposição 25 telas, 20 inéditas e cinco resgatadas do acervo produzido em 2004, 2005, 2010 e 2017, além de cinco cerâmicas criadas especialmente para a ocasião. Helena Vasconcelos começou a estruturar a nova fase em 2024, após longa pesquisa que fundamentou a proposta apresentada à produtora executiva Laila Santoro e ao curador Sandro Tôrres. “Esses trabalhos de acervo trazem a coerência da minha obra”, afirma. Em uma das cerâmicas, a artista apresenta os orixás, reafirmando o eixo conceitual que sustenta a mostra: a valorização das matrizes culturais que formam Goiás.