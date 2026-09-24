Pintor consagrado como ícone do modernismo nacional, Di Cavalcanti era um apaixonado pelo Brasil. Carioca nascido no tradicional bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, o artista reverenciava a cultura popular e fazia do povo protagonista de sua obra. É isso que o público poderá ver a partir deste sábado (26) na exposição Di Cavalcanti: Lírico, Brasileiro, Modernista, na Cerrado Galeria. São pinturas e desenhos produzidos entre 1925 e 1972, que formam um arco temporal de quase cinco décadas de produção.\nÉ a primeira vez que Goiânia recebe uma exposição individual de Di Cavalcanti, um dos nomes mais importantes da arte brasileira. Idealizador da Semana de Arte Moderna de 1922 e uma de suas principais figuras, ele viveu em Paris posteriormente e teve contato com nomes como Picasso, Braque, Léger e Matisse. Ao retornar ao Brasil, essas experiências europeias motivaram o artista a se dedicar ainda mais à construção de uma produção ligada à identidade cultural brasileira.