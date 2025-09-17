Com inúmeras linguagens artísticas, o projeto Praça Cultural Césio-137 ocupa o hall do Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) a partir desta quinta-feira (18), com obras de 34 artistas, entre eles Siron Franco (foto), Marcelo Marostica, Pedro Galvão e Selma de Medeiros. A mostra itinerante é realizada pelo Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves (Cara) – que também integra a Secretaria de Estado da Saúde.\nA ideia é apresentar os diferentes olhares sobre o acidente do Césio-137 em Goiânia, que completa 38 anos em setembro. O HGG teve papel central no socorro às vítimas do acidente em 1987. Das 30 pessoas hospitalizadas devido à exposição à radiação, 14 delas, que tiveram o quadro de saúde agravado, foram encaminhadas para o Rio de Janeiro. As demais continuaram na Ala 2 da unidade, hoje nomeada Ala José de Júlio Rosenthal, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), em homenagem ao físico pelo trabalho no controle da situação.